電商巨擘亞馬遜業績失色拖累美股30日下跌，三大指數周線連袂收黑，不過月線仍維持強勁升幅，標普500指數更創下月線連六紅紀錄。上百家標普500大企業即將公布業績，但市場將焦點放在7月就業報告，勞動市場強勁與否將影響聯準會（Fed）決策與美股走勢。

專家認為就業報告有舉足輕重的影響力，足以「改變遊戲規則」，因為就業數據強勁將促使聯準會緊縮寬鬆政策，若數據疫弱將讓聯準會暫緩縮減購債。

美國勞工部將於8月6日公布7月非農業就業報告，市場預期新增就業人口將達78.8萬人，低於6月的85萬人，失業率預估由5.9％下降至5.7％，而平均時薪預期年增3.9％。

Ironsides Macroeconomics研究部門主管蓋納普（Barry Knapp）表示，預期未來兩個月的就業報告將維持強勁，聯準會接著在9月宣布將縮減購債。這將是聯準會首次收緊疫情期間實施的寬鬆政策，一旦量化寬鬆退場完成，意味著央行可能準備升息。

蓋納普稱就業報告是「改變遊戲規則」的關鍵，他預期在就業報告出爐前這段期間，美股將呈現窄幅震盪。

蓋納普表示，若7月新增就業人口大幅優於預期，例如超過100萬人，市場可能預期聯準會已準備好縮減購債，將引發股市賣壓。但如果數據不如預期，股市可望上揚。

在美股方面，道瓊工業指數30日收盤下跌0.4％，收在34935.47點，標普500指數下挫0.5％，報4395.26點，那斯達克指數挫低0.7％，以14672.68點作收。

亞馬遜第二季營收遜於市場預期，此為3年來首見，拖累30日收盤股價大跌7.6％。

三大指數周線全數收黑，道指與標指周線下挫0.4％，那指全周大跌1.1％。不過月線表現相對亮眼，道指與那指月線分別揚升1.3％與1.2％，標指全月勁揚2.3％，連續六個月收紅，創下2018年來最長漲勢。