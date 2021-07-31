中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」隊長巫苡萱，擁有甜美的外型與火辣的身材，時常在IG曬出辣照，至今已經累積超過72萬粉絲，日前她在IG上傳「森林系女孩」的美照，火辣S曲線讓老司機們都陷入瘋狂。

巫苡萱日前曬出一系列在森林拍攝的美照，只見她身穿白色低胸小背心，搭配淺色牛仔馬褲，貼身穿搭顯露出她的性感S曲線，靠在樹上扭腰擺臀，不僅傲人雙峰呼之欲出，渾圓的蜜桃臀更是吸睛，火辣尺度爆表。

巫苡萱也在文中寫道：「太久沒有親近大自然，森林系女孩，直接寫真拍起來」，她也特別強調，現場人員都已經篩檢合格，全程都有戴口罩，儘管隨著解封開工，在防疫方面還是絲毫不敢馬虎，貼文一出，立刻引來超過2.4萬網友按讚。

不少網友都興奮直呼，「哇，這個曲線」、「認證女神的森林系寫真」、「妳太凹了」、「天啊！直接戀愛」、「我超喜歡這張」、「妳拍的真好看」、「這是下一本寫真的靈感嗎」、「這個身材直接愛上」。