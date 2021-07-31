身為P. LEAGUE+聯盟執行長的黑人陳建州，對於本屆東京奧運賽事相當關心，經常在社群網站PO文力挺台灣選手。然而他今(31日)卻遭網友在PTT爆料，稱他日前上傳的奧運比賽截圖，竟是來自不法業者盜播愛爾達訊號，質疑他公然看盜播奧運。對此，黑人稍早也在臉書回應了。

黑人陳建州今日被PTT網友爆料，並PO出黑人日前在IG限時動態的截圖，質疑他身為職業籃球聯盟執行長，竟然公然看盜播奧運，「一個聯盟執行長這樣對嗎？P+要怎麼跟人家談轉播權利金啊」。目前黑人已將這則限時動態刪除。

黑人親自回應看奧運盜播質疑。(取自黑人陳建州臉書)

該爆料文立刻在PTT引發網友熱議，網友紛紛吐槽「這故事告訴我們要修圖」、「唉唷，這是朋友傳給他的截圖啦」、「他跟愛爾達這麼熟，怎麼會看盜版呢」、「可以說是借朋友手機看，被朋友看到」。對於網友質疑，稍早黑人也在臉書回應：「這是朋友群組的截圖，後來發現也傻眼！」

曾是中華男籃國手二軍的黑人，在演藝事業有成後，開始發揮所長推廣籃球運動不遺餘力。他今日更在臉書有感而發表示，身為體育班長大的孩子，所以很能體會台灣運動員碰到的困難，感嘆所有台灣運動員辛苦了，盼能一起為台灣運動環境努力。