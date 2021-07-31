因應今日上午西南氣流造成大面積強降雨，中央氣象局預報高雄市平地及山區48小時雨量將達400至600毫米，高市府災害應變中心已於下午3時提升為二級開設，由秘書長楊明州於水情中心召開工作會議，市長陳其邁則到各區淹水處勘災，指示水利局加強派員巡查各排水路，避免阻礙水流。

楊明州在會議上指示市府團隊應提前佈署整備，今晚至明日仍應嚴防長時間強降雨，水利局應預先排空15處滯洪池，蓮池潭、金獅湖、澄清湖及美濃湖等預調降水位以增加滯洪量，檢視各項在建工程是否影響通洪斷面，保持水道暢通，另抽水站及移動式抽水機請務必保持正常運作，水閘門應按照SOP操作。

工務局針對路樹倒塌及道路坑洞，應盡速排除，未排除前應拉封鎖線，環保局加強道路側溝雜物清除，警察局加強積淹水道路管制，各單位並密切注意土石流警戒資訊並即時應變，若有需求依照標準作業程序進行疏散撤離，道路封閉或管制措施。

截至今日晚間6時30分止積淹水災情通報共39件，已29件退水，其它陸續退水中，分佈於永安區、岡山區、湖內區、路竹區、前鎮區及阿蓮區等地區，主要為道路積淹水與涵洞積水事件，目前預估入夜後至明日仍有長時間強降雨發生機率，提醒山區民眾應提早自主離災至安全地點，並呼籲民眾勿前往山區及海邊，避免危及生命財產安全。