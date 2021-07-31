高雄橋頭科學園區預定明年園區招商，可望串連南科、路科園區及楠梓加工出口區形成產業廊道，然而橋科園區預定地聯外道路現況路寬窄小，為利貨運使用，高雄市政府先行拓寬友情路，預計今年8月完工，並規劃辦理拓寬大遼路及開闢1-2號道路等工程，在防疫警戒期間，工務團隊持續推動市政建設，盼使橋頭科學園區聯外路網更加完整，加速產業連結。

為解決北高雄產業發展用地不足、南部產業鏈缺口、以及產業結構需要轉型等問題，特在高雄新市鎮腹地內300公頃土地轉供產業發展，並設置橋頭科學園區，高市府表示，園區串聯岡山、橋頭、燕巢、楠梓等行政區，聯外道路開闢後，直接連結路竹科學園區、楠梓加工出口區、仁武、岡山、永安等工業區形成產業廊道，帶動區域繁榮可期，也提升高雄新市鎮特定區計畫鄰境聯絡道路服務水準，以及鄰近地區土地使用價值。

工務團隊指出，岡山區友情路為橋頭科學園區通往岡山交流道的重要聯外道路，全長約788公尺，原路寬僅約12-15公尺，難以承載未來園區交通量，拓寬後為30公尺，規劃雙向6車道、單向配置2快車道、1慢車道及人行道，採中央分隔島型式，保留既有兩側桃花心木，營造景觀及遮蔭效果，總經費3.22億元，疫情期間持續施工，即將於8月完工。

市府期待橋頭科學園區引進半導體、智慧機械、生醫、航太、與5G／6G網路、智慧機器人、智慧車輛等創新科技產業，未來配合便捷交通路網、完整產業鏈，將高科與南科的科技能量相互串聯形成產業走廊，進一步吸引國內外企業進駐，繁榮高雄在地經濟。