「台灣最速男」楊俊瀚31日在東京奧運男子100公尺預賽出賽，最終他跑出10秒21、分組第5的成績，無緣晉級準決賽。

這次東奧男子100公尺共有63人參賽，預賽分為7組，分組前3晉級及擇優3名準決賽，楊俊瀚被排在第1組、第9跑道，最終跑出10秒21成績創本季最佳，在第1組分組第5通過終點，但仍止步預賽。

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