東奧》「台灣最速男」楊俊瀚100公尺亮相 預賽10秒21無緣晉級 19:172021/07/31 中時 毛琬婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「台灣最速男」楊俊瀚（左）。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「台灣最速男」楊俊瀚31日在東京奧運男子100公尺預賽出賽，最終他跑出10秒21、分組第5的成績，無緣晉級準決賽。 這次東奧男子100公尺共有63人參賽，預賽分為7組，分組前3晉級及擇優3名準決賽，楊俊瀚被排在第1組、第9跑道，最終跑出10秒21成績創本季最佳，在第1組分組第5通過終點，但仍止步預賽。 東奧》陳柏任今晚出賽舉重96公斤量級 鄉親齊加油 東奧》加射驚險退以色列選手 湯智鈞晉級射箭男子賽8強 #東奧 #中華點將錄 #即時報導 #田徑 #楊俊瀚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東奧》直落二拍落大陸組合「麟洋配」奪羽球男雙首金 19:462021/07/31 體育 東奧》20歲湯智鈞東奧射下第4名 締造台灣射箭個人賽最佳成績 17:572021/07/31 體育 東奧》墨西哥女將跳水失誤得0分 慘成網路笑哏 09:372021/07/31 體育 東奧》羽球男雙「麟洋配」金牌前的最後一關是兩座高塔 00:232021/07/31 體育 東奧》彌補速度差距 奧恰洛夫用這招逆轉擊敗林昀儒 07:492021/07/31 體育 東奧》羽球爭金超信心 麟爸喊話練好國旗歌 04:102021/07/31 焦點要聞 東奧》男雙今搶羽球首金 戴資穎女單逆轉勝 奪金就差兩步 04:102021/07/31 焦點要聞 東奧》男女4X100米混合泳接力大陸摘銀 張雨霏累積兩金兩銀 12:252021/07/31 兩岸 東奧》最強黑馬！ 瓜地馬拉34歲大哥晉羽球男單4強 14:092021/07/31 體育 東奧》吳佳穎第5 射擊首牌就差一點 04:102021/07/31 焦點要聞 東奧》湯智鈞晉級四強 新北體育處：他穩定性極高 14:562021/07/31 體育 體育熱門新聞 東奧》直落二拍落大陸組合「麟洋配」奪羽球男雙首金 - 體育 東奧》李洋曾被質疑該「換搭擋」 他用金牌向世界證明一切 - 體育 東奧羽球》戴資穎擊退印度一姐 明與大陸陳雨菲爭金 - 體育 東奧》戴資穎打到辛度彎腰復仇成功 戴爸揭1致勝關鍵 - 體育 東奧》羽球男雙「麟洋配」金牌前的最後一關是兩座高塔 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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