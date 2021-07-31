新冠肺炎改變民眾消費習慣，不肖業者鎖定龐大網購商機，擷取知名品牌及業者肖像，以一頁式廣告魚目混珠，日前有屏東木鱉果農陸續接獲民眾電話，怒稱買木鱉果卻寄來廉價龍眼乾，讓一頭霧水的他上網查看，才發現自己照片已遭盜用。

內埔鄉農友鍾德榮2年前引進稀有木鱉果種植，一分地年產值約17萬元，目前種植面積約一公頃，且積極籌設產銷班，號召更多青農投入，也打算成立生技公司，朝農業升級目標邁進。

鍾德榮說，木鱉果熟果外表從綠轉橘、布滿小刺，俗名為刺苦瓜，是葫蘆科苦瓜屬的本植物，由於種子形狀像鱉得名，因茄紅素及β-胡蘿蔔素含量高，且富含膳食纖維，營養價值豐富。

鍾德榮說，過去屏東是檳榔種植重要產地，但隨著檳榔沒落，為了找新出路，他嘗試以檳榔樹當支架，讓木鱉果藤蔓在樹與樹間共生，產量反而比單獨種植來得好。

木鱉果高營養價值越來越廣為人知，卻也被不肖業者鎖定作為詐騙手法，屏東警方表示，確實接獲業者報案，經深入追查IP位置，基地台架設在加拿大，加上類似一頁式網站斷點多，追查相對不容易。

但內埔警分局偵查隊長張程湧表示，除可從金流與物流追查，但追到最後通常都是人頭；張話鋒一轉強調，其實也有消極保護自己的反制方式，就是利用貨運退貨機制，讓詐騙成本提高，或許可以遏止類似歪風。

屏縣府則提醒民眾，在網路購物前，必須再三確認店家資訊，務必到官方網站，致電無誤後再購買，或者直接到店內選購，共同維護買賣雙方權益。