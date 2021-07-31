「台灣蝶王」王冠閎這次在東京奧運男子200公尺蝶式預賽游出破全國的好表現，加上帥氣外表吸引不少粉絲，許多人更是自稱「王太太」，不過返抵國門後，教練黃智勇率先「宣示主權」，他笑說：「在還沒達到目標之前，王先生是屬於我1人的。」

中華游泳代表隊31日返台，王冠閎、王星皓、女將黃渼茜與教練團在下午抵達桃園機場，王冠閎台師大的師長、同學也到場接機，也有不少王冠閎的粉絲到場。

王冠閎在這次東奧男子200公尺蝶式預賽游出破全國紀錄的1分54秒44成績，技壓日本勁敵瀨戶大也，寫下本季亞洲選手最快成績，今天回國時也分享自己此次參賽心情，「很開心，能在奧運突破最佳就是最大的進步。」

教練黃智勇看到子弟兵好表現也直呼感動，他說：「雖然沒有拿下獎牌，但冠閎未來前途無可限量，未來會繼續努力。」但接著他話鋒一轉，向眾多「王太太」說抱歉，「聽說現在有很多『王太太』們，但在未來目標還沒有達到前，王先生只屬於我1人的。」

聽到教練這樣說，王冠閎靦腆的笑著說：「黃先生已經宣示主權了，現在就是屬於黃先生的。」至於被封為「台灣蝶王」，王冠閎謙虛的表示，「不知道自己配不配得上這個稱號，但自己會繼續努力，盡力配上這個稱號。」

接下來王冠閎將把目標繼續擺在亞運、世大運、世錦賽及2024年巴黎奧運。