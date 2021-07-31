目前疫苗第4輪預約接種開始施打，但是部分縣市疫苗剩餘量不足，可能推遲接種期程。民進黨立委林俊憲表示，深水區到了，排最後面的這些年輕人開始緊張了，他們對政府施打疫苗的效率缺點，也看得很清楚，因此政府要想辦法趕快把疫苗找回來。

林俊憲30日在政論節目《新聞面對面》中表示，疫苗一開始確實施打太慢，標準就是一個禮拜100萬人次，平均一天就是15萬人次，結果那時只打10萬劑，而且很長的時間都是10萬劑；後來總統蔡英文出來講話，因為那時被大家罵沒有疫苗打，結果手裡有好幾百萬劑，這是不合邏輯的。手裡一大堆疫苗，因施打慢被人家罵，所以那時就趕快催速度，總統還下軍令狀，結果現在已跑到28、29萬人次，比原來的速度快3倍。

林俊憲接著表示，疫苗施打快也有快的好處，至少就整體的防疫而言，會有比較多的人有抵抗力，寧可疫苗施打完了，稍微有青黃不接被人家罵，總比手裡有一大堆疫苗還沒施打被人家罵還好。

林俊憲指出，不管如何，現在民眾開始緊張了，因為深水區到了，就是排最後面施打疫苗的，都是這些年輕人，他們的人數當然比較少，但是他們的施打意願都很高，而這些年輕人可能也是社會的主流意見，他們對政府施打疫苗的效率缺點，看得很清楚，他們一看到預約疫苗的網路系統，就知道這個系統哪裡有問題，所以政府現在要想辦法，趕快去把這些疫苗再找回來，不管是用什麼辦法。