大陸網紅周揚青去年4月和男星羅志祥分手後，一封分手信揭露他私生活不檢點真相，一度傳出羅志祥積極挽回求復合，但不久前周揚青被拍到和身家破百億的餐飲富二代羅昊約會，如今透過節目大方認愛，徹底宣判前男友出局；羅志祥在演藝事業跌入谷底後，努力求復出，在前女友認愛後也更新IG近況，全身黑穿搭神情略顯憔悴。

羅志祥昔日和周揚青愛得高調，女方也相當受到羅媽媽喜愛，豈料去年4月爆出分手，她也用一封分手信，揭露羅志祥劈腿和多人運動等不忠行徑，震驚華人圈；羅志祥也多次道歉，更傳出他積極挽回周揚青，兩人也一度有復合的跡象，但最近周揚青在戀愛實境秀節目《女兒們的戀愛》認愛羅昊，透露對方和自己興趣、愛好、三觀都相符，臉上藏不住幸福模樣。

周揚青在節目上認愛羅昊。(圖/ 摘自微博)

羅志祥前女友周揚青。(圖/ 摘自周揚青微博)

其實周揚青和羅昊不久前就被陸媒捕捉親密出遊的畫面，羅昊身家背景也被挖出，是知名餐飲企業好利來太子爺，身家破百億，和她可以說是門當戶對；在周揚青認愛後，羅志祥等於確定出局，今（31日）他也在IG限時動態PO出一張自拍照，全身黑的穿搭坐在車內，不知道是否受到前女友新戀情影響，臉色顯得格外無神。

羅志祥在前女友公開認愛百億總裁後，在IG上傳近況照，神情顯得格外憔悴。(圖/ 摘自羅志祥IG)

而羅志祥昨（30日）過42歲生日，他也有在IG上傳和愛犬yuki的合照，被yuki遮住的他只露出一雙眼睛，和留長到肩頸的頭髮；男星潘瑋柏也在底下留言祝賀，他也馬上回應「謝謝呀兄弟」。