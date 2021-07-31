強勢的Delta印度變異株快速在全球各國傳播，我國對於邊境防疫仍不可大意，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，一直有在考慮放寬返台防疫措施，但考慮到Delta病毒不可大意，連疫苗涵蓋率相當高的美國，近日單日確診仍達15多萬例。「我幾乎覺得我是不是看錯了」，陳時中坦言，這段期間對於境外移入仍須嚴密注意。

今增11例本土 AZ、莫德納疫苗短缺 各縣市疫苗荒？陳時中最新說明

指揮中心今（31日）公布最新疫苗接種統計，截至昨天（30日），目前疫苗已累積接種808萬8871人次，疫苗人口涵蓋率32.82％，劑次人口比34.44％。有媒體指出，目前部分民眾選擇出國接種疫苗，但接種完2劑返台仍須自費居住防疫旅館，這些人是否能參照機組人員作法，放寬限制？

陳時中對此表示，一直有在考慮這樣做，但目前仍不打算放寬防疫。陳時中指出，昨天就有位到美國施打2劑BNT疫苗的民眾，回國仍確診驗出Delta病毒。WHO一些報告中也提到，Delta的侵襲率很高，必須嚴防邊境，守住目前的防疫成果。

另外，陳時中也提到，他看到昨日美國新增15萬多例確診，「不知道有沒有人注意到，我幾乎覺得我是不是看錯了」，他坦言，連美國這種疫苗涵蓋率如此高的國家，只要稍微不注意，也有可能造成感染數高的情況。因此，借鏡他國的經驗，這段期間對於對於境外移入仍須嚴密的注意。