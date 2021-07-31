桃園創全國之先，於2015年4月推出3歲前每月3000元育兒津貼，讓中央也跟進「桃園經驗」推出「0至6歲國家養」，新制月領3500明上路，桃園版3000元也於今天7月31日正式落日，6年3個月來累計發出100餘億，共補助17.4萬名新生兒，除中央擴大新制的留職停薪和弱勢兒少要重新申請，其餘都能順利接軌。

桃園自2015年4月1日起開辦3歲以下幼兒每月3000元育兒津貼，首年因回溯自當年1月3歲以下幼兒，且只要父母設籍滿半年即可，人數多達6萬3182人，半年後幼童及父母都要設籍滿1年，平均每年都有超過2萬幼兒受益、經費約20億餘元，其中以2016年最多、達2萬4283人。

中央2019年8月跟進發放育兒津貼，但每月僅2500元，且有排富條款，和不得重複領取補貼的限制，市長鄭文燦為維持3000元不縮水，仍加發500元，且不排富，領有育嬰留停的家庭也能請領，每年仍要編列約12億。隨著中央育兒新制8月1日上路，金額達3500元，桃園育兒津貼也宣告落日、和全國統一，累計6年3個月來，共補助17萬3913幼兒，402萬4849人次，核發100億1685萬餘元。

社會局指出，以6月人數估算，領桃園版加碼500元的2萬5441人，都將順利轉軌至中央版3500元，領桃園版3000元的1萬1213人，家戶所得超過20％將無法請領，但育嬰留停者，和低收、身障、特殊境遇等領有弱勢兒少生活補助相關的民眾，中央8月起有放寬資格，必須要重新向公所申請，6月起都已寄發通知單提醒家長。

鄭文燦說，桃園是一個年輕的城市，上任後為了讓年輕家庭甜蜜多一點、負擔少一點，首創333政策，讓年輕家庭敢生能養，升格以來每年新生兒達2萬到2.5萬，居六都之冠，人口也成長近22萬人，桃園經驗也獲中央採納推廣到全國，他相信桃園在地方治理累積很多對抗少子化的經驗，其他還有產檢和不孕症補助、首度就業津貼等，「希望桃園好的經驗也能夠提供給中央來參考！」