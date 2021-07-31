台南市長黃偉哲日前錄製影片，跨海現身姊妹市美國俄亥俄州哥倫布市新球場，為哥倫布機組員隊於新球場首戰加油後，哥倫布市也舉辦姊妹市園藝特展介紹台南蘭業與國際蘭展。

哥倫布市位於美國俄亥俄州，台南於1980年與其締結姊妹市，此次園藝特展以哥倫布的姊妹市為主題，於富蘭克林溫室植物園展出各個城市的園藝特色，特展為期4個月，展至10月底。

黃偉哲表示，哥倫布市是台南交流歷史最悠久姊妹市之一，兩市感情深厚，去年美國疫情嚴峻之時，台南還送上防疫物資支持老朋友走過難關。黃偉哲說，非常開心兩市交流不受疫情干擾，並感謝哥倫布市特地介紹台南蘭業。他也期待哥倫布市民疫情過後可以到台南一遊，親眼見證台南遠近馳名的精緻農業實力。

哥倫布市表示，疫情讓彼此往來變得困難，轉而透過舉辦姊妹市園藝特展，讓市民了解姊妹市園藝之美，特展除了介紹每年春天於台南舉辦台灣國際蘭展之外，更盛讚台南蘭花生物科技園區為全球最大的蘭花溫室產業聚落之一，提升台灣蘭業在全球市場競爭力。