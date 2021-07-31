中央流行疫情指揮中心宣布自27日調降為二級警戒，但休閒娛樂場所，如歌（舞）廳、酒吧、酒店、理容院(觀光理髮、視聽理容)、電子遊戲場、休閒麻將館、桌遊場所及其他類似場所，仍列禁止營業場所。

北市松山警分局為防止休閒娛樂場所因違規營業或群聚而造成防疫破口，自27日0時起針對轄內汽車旅館、賓館、按摩店等休閒娛樂場所執行臨檢查察，中崙派出所由所長黃建彰帶隊，前往一間德州撲克競技協會進行臨檢，發現現場共有2桌18人正在比賽，另有工作人員9人，總計27人在場，但人員未依規定保持安全社交距離1.5公尺，座位間也未設立隔板等防護措施，警方立即蒐證並製作相關資料，依傳染病防治法移請權責機關認定裁處。

警方表示，該協會近日仍持續營業，將持續派員前往複查蒐證。針對應停業的八大行業或其他不得營業場所，也會每日加強巡查，如有違規營業，即通報主管機關裁罰，最重予以撤照或勒令停業。