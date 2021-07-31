西南氣流即將來襲，中市府已整備好各項防汛資材，以防止淹水災情。（台中市水利局提供／陳淑娥台中傳真）

西南氣流即將來襲，恐帶來致災性降雨，台中市府8月1日上午8時三級開設。水利局表示，西南風有逐漸增強趨勢，預估影響時間自1日起至4日，已整備好各項防汛資材，包括抽水機251台、沙包2萬包以及防汛鼎塊，嚴防帶來災情。

根據中央氣象局資料顯示，自大陸華中、華南向東至日本南方海面，已形成一個大低壓帶，台灣位處其中，西南風有逐漸增強趨勢，預估影響時間自1日起至4日。

水利局表示，為防範西南氣流可能帶來致災性降雨，於1日上午8時三級開設，已整備好各項防汛資材，包括抽水機251台、沙包2萬包，防汛鼎塊681塊分別放置在中科廣福路、中彰快速道路下及第三河川局烏溪倉庫，以便就近調度。

水利局長范世億指出，為避免持續性大雨對相關重大在建工程造成影響，已指示同仁針對重大在建工程進行施工中防汛整備督導作業，降低雨勢可能造成影響，同時市府各抽水站人員均待命戒備中，應變中心成立後隨即進駐並持續關注水情，如水位持續高漲，將立即起抽。

此外，水利局及各公所搶險搶修廠商及機具均待命因應，各抽水機組也均完成檢整與待命中，同時就轄管滯洪池進行預先排空作業，實時監控水情以因應突發狀況，確保西南氣流來襲時，不會造成淹水災情。

水利局提醒，市民朋友出入山區應保持危機意識，隨時注意山區可能之落石，並可下載「台中水情」APP查詢全市淹水、土石流、避難場所等水情資訊，隨時掌握最新水情，如遇淹水、水利設施災情或山區落石等，也可透過台中市民一碼通「1999專線」進行通報，以利市府快速搶修。