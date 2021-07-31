首例《香港國安法》案件的24歲被告唐英傑，本周二被裁定煽動他人分裂國家及恐怖活動兩罪成立，昨被判刑9年。香港政務司司長李家超今日表示，任何人嘗試挑戰國安法或國家安全底線，相等於引火自焚，將終身後悔。

李家超稱，法官判刑時指出，刑期須足夠對社會大眾造成一般的阻嚇性，故此任何人犯法均須負出沉重代價，不應以身試法。

另外，他表示反對外國官員或政客對於《香港國安法》或唐英傑案件審訊作出的政治攻擊。李家超強調，處理這次國安法案件時，法庭作出公開審訊，被告人有資深大律師代表作出辯護，法庭亦根據事實及證據作出裁決，並在公開的判決書上作出清晰的解釋，實踐法治精神。他說，外國官員或政客無理攻擊國安法及批評有關案件屬政治操作，形容為「政治凌駕公義」無中生有的批評。

唐英傑案法官接獲恐嚇來電。李家超指，此有違法紀的事情必須追究到底，已要求警隊全面調查，必須將不法之徒繩之於法。