李佳薇在《全明星》參與羽球賽事。（星葳娛樂提供）

李佳薇在《全明星》參與射箭賽事。（星葳娛樂提供）

李佳薇（左）之前接受王齊麟指導羽球技巧。（星葳娛樂提供）

全台瘋東奧，7月31日的羽球男雙金牌戰，打得全台觀眾熱血激昂，奧運國手王齊麟之前曾到《全明星運動會》陪藍隊練球，藍隊隊員李佳薇受訪提及對方謙遜認真的態度令人印象深刻，「齊麟說以我一位新手，很多小球處理滿好的，叫我加油」，李佳薇直言羽球雙打尤其困難，不僅技術還需要絕佳默契。

李佳薇因參賽《全明星》而苦練射箭及羽球，認為羽球著重身體協調，臨場判斷力也要很強，「接到球後要馬上判斷如何讓對方接不到，戴資穎真的很厲害」。她也提及練習射箭的艱辛，「穩定自己是最難的，身體固定性要非常強，全靠不斷重覆又重覆的練習」，她回想自己當時，肩後平行綁著一根箭苦練，「教練很容易就看出你肩膀兩邊有沒有平衡，每次練完射箭背都很酸」。

李佳薇常在辦公室追東奧賽事，心情跟著比數起伏、忍不住放聲尖叫，引來其他人好奇眼光，「我不是個特別喜歡愛運動的人，但因為參加《全明星》，我發現原來自己看得懂，看起來更有感。」對於最愛的羽球、射箭賽事陸續傳來捷報，打從心底敬佩選手們。

《全明星》因應降級鬆綁，近日復工錄影，居家防疫2個多月以來，藍隊隊長錢薇娟貼心為隊員安排自我練習，就怕大家過於鬆散，李佳薇說：「所有隊員會連線一起運動，也是因為有他們，我才更有動力運動。」