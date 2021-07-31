東奧圖輯》一睹小戴4強賽風采 靈活調動讓辛度吃不消 20:042021/07/31 中時新聞網 林暐立 、中時、 季志翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天靈活多變的打法讓辛度吃不消(季志翔/攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣「羽球一姐」戴資穎今於東京奧運女單4強對決「印度一姐」辛度（Pusarla V. Sindhu），憑藉招牌多變球路調動這位179公分的里約奧運女單金牌得主，力戰40分鐘以21比比18、21比 8勝出，不但報了上屆奧運的一箭之仇，也締造我國羽球單打首闖奧運金牌戰紀錄，明與中國大陸的陳雨菲爭金，以下照片讓大家來一睹戴資穎場上英姿！ 小戴興奮握拳吶喊(季志翔/攝) 小戴慶祝時非常亢奮(季志翔/攝) 小戴開心慶祝勝利(季志翔/攝) 小戴使勁全力擊球(季志翔/攝) 小戴每一球都用盡全力(季志翔/攝) 無論如何都要把氣勢喊出來(季志翔/攝) 拿下每一球都讓她非常興奮(季志翔/攝) 面對每一球都拚了命搶救(季志翔/攝) 接球時穩住陣腳(季志翔/攝) 東奧羽球》戴資穎擊退印度一姐 明與大陸陳雨菲爭金 東奧》「台灣最速男」楊俊瀚100公尺亮相 預賽10秒21無緣晉級 #辛度 #戴資穎 #羽球 #精采圖輯 #東奧 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東奧》加射驚險退以色列選手 湯智鈞晉級射箭男子賽8強 09:012021/07/31 體育 東奧》戴資穎打到辛度彎腰復仇成功 戴爸揭1致勝關鍵 19:452021/07/31 體育 東奧》湯智鈞抗韓成功進4強 創台灣男子射箭最佳紀錄 14:222021/07/31 體育 東奧》喬柯維奇違抗國家隊教練 單打、混雙兩頭空 08:402021/07/31 體育 東奧》羽球爭金超信心 麟爸喊話練好國旗歌 04:102021/07/31 焦點要聞 東奧》日本選手遭陸酸民出征登外媒 CNN這樣說 08:442021/07/31 國際 東奧》馬龍不想退役！下屆奧運還想贏 覺得自己還能打 13:372021/07/31 兩岸 東奧》20歲湯智鈞東奧射下第4名 締造台灣射箭個人賽最佳成績 17:572021/07/31 體育 東奧射箭》湯智鈞射退金優鎮 不畏韓挺進4強 13:542021/07/31 體育 東奧》男雙今搶羽球首金 戴資穎女單逆轉勝 奪金就差兩步 04:102021/07/31 焦點要聞 東奧》吳佳穎第5 射擊首牌就差一點 04:102021/07/31 焦點要聞 東奧》敗給湯智鈞 「韓國大魔王」讚：台灣射手很強 14:392021/07/31 體育 東奧》與諶龍大戰3局 周天成無緣晉級羽球男單4強 14:182021/07/31 體育 體育熱門新聞 東奧》直落二拍落大陸組合「麟洋配」奪羽球男雙首金 - 體育 東奧》李洋曾被質疑該「換搭擋」 他用金牌向世界證明一切 - 體育 東奧羽球》戴資穎擊退印度一姐 明與大陸陳雨菲爭金 - 體育 東奧》戴資穎打到辛度彎腰復仇成功 戴爸揭1致勝關鍵 - 體育 東奧》羽球男雙「麟洋配」金牌前的最後一關是兩座高塔 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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