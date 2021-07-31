台灣「羽球一姐」戴資穎今於東京奧運女單4強對決「印度一姐」辛度（Pusarla V. Sindhu），憑藉招牌多變球路調動這位179公分的里約奧運女單金牌得主，力戰40分鐘以21比比18、21比 8勝出，不但報了上屆奧運的一箭之仇，也締造我國羽球單打首闖奧運金牌戰紀錄，明與中國大陸的陳雨菲爭金，以下照片讓大家來一睹戴資穎場上英姿！

小戴興奮握拳吶喊(季志翔/攝)

小戴慶祝時非常亢奮(季志翔/攝)

小戴開心慶祝勝利(季志翔/攝)

小戴使勁全力擊球(季志翔/攝)

小戴每一球都用盡全力(季志翔/攝)

無論如何都要把氣勢喊出來(季志翔/攝)

拿下每一球都讓她非常興奮(季志翔/攝)

面對每一球都拚了命搶救(季志翔/攝)