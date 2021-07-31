台灣羽球天后戴資穎今(31日)在東京奧運4強賽對上印度一姐辛度(Pusarla V. Sindhu)，以直落二成功拍下辛度，順利闖進金牌戰，也成功一報4年前里約奧運辛度讓她在16強止步的一箭之仇。隔海在台灣關心女兒賽事的戴爸戴楠凱，一看到戴資穎拿下勝利的那一刻，更是整個人興奮到從沙發上跳起來，同時也在訪問時透露女兒致勝1關鍵。

戴資穎成功打敗印度一姐辛度，進入奧運金牌戰，讓全台灣人都嗨炸，戴爸更是在女兒拿下勝利的那一刻，興奮到整個人從沙發上跳起來。戴爸受訪時透露，這些都是戴資穎在國際賽中時常遇到的對手，當然辛度也有對戴資穎做足功課，「當然我們在後段的時候，我們打法也開始在做變化，所以這個是精彩的好球，大家互相去注意大家球路，互相去改變，反制回去，這是一個精彩的好球。」

戴爸更給戴資穎今日表現打了100分好成績，他說女兒今日手法很靈活，同時更點出對戰辛度勝出的關鍵點，「因為辛度人很高，差不多快180公分，她就不要給辛度制高點，讓辛度打下來，因為她打下來我們真的很辛苦，我們人比較矮，所以戴資穎利用手法、網前變化，給她做破勢，我們再來找機會進攻。」

其實戴資穎早在4年前的碩士論文，就對各個頂級好手，當然也包括辛度，做足功課，她在論文中清楚分析辛度優劣點，稱辛度以攻擊為主，加上她身材高大，往往會降低防守敏捷性，所以對戰時，減少辛度的攻擊機會，自己就比較容易取得勝利。