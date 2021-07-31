越南平陽省72歲丁姓台商感染COVID-19於今天病逝，這是目前已知個案中第二名在越南染疫死亡的台灣人。平陽台商會呼籲，在越台人確診可與商會聯繫安排就醫，以免延誤治療。

駐胡志明市辦事處表示，已與死者在越南的家屬、平陽台商會聯繫處理後續事宜。

越南最新一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情肆虐3個多月已有近14萬人確診，其中南部胡志明市及其周邊省市為重災區，以工業重鎮平陽省來說，最新一波本土疫情中就有上萬人染疫。

平陽台商會會長張慶煌向中央社表示，由於平陽省疫情嚴重、醫療過載，加上一些台商對越南當前的醫療、隔離環境有疑慮，於是在發現確診後未通報與就醫，轉而選擇在家隔離檢疫與自我照護。

張慶煌指出，丁姓台商大約10多天前就知道確診，也是選擇在家自我照護，他昨天還打電話給對方建議就醫事宜，無奈今天上午就傳來不幸的消息。事件發生後，丁姓台商另一確診家屬在商會安排下已前往醫院治療。

張慶煌說，平陽台商會已經與當地政府協調出兩家醫院用以專門收治外國人；此外，商會也準備相關藥品、氧氣瓶提供給商會會員；考慮到平陽省疫情嚴重，相關資源將擴大分享給未參與商會的台灣人。

張慶煌表示，目前平陽台商會已掌握到有13名台灣人染疫，但應該不只這些。他希望當地確診的台灣民眾可以和商會聯繫，才能有更充分的資源，包括商會也邀請醫師提供病患諮詢。