（20：55更新）東京奧運羽球男雙金牌戰31日壓軸登場，台灣羽球男雙「麟洋配」克服首局慢熱，最終以21比18、21比12拍落中國大陸組合劉雨辰／李俊慧，奪下我國首面羽球奧運金牌，寫下新猷。

王齊麟／李洋首度參加奧運就一路過關斬將挺進最終戰，度過小組賽首戰敗北的陰霾，連下2戰順利在小組賽出線，晉級男雙8強。

晉級8強後，先是拍落地主日本組合遠藤大由／渡邊勇大，昨天又在4強賽直落二擊敗世界排名第2的印尼組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），挺進金牌戰，不論今天輸贏都已在台灣羽球史上寫下新頁。

今天碰上首度交手的大陸組合劉雨辰／李俊慧，首局「麟洋配」慢熱，一下場就連丟3分陷入落後，但他們努力追趕，先是追成12平，之後與對手展開拉鋸，在14平後連下3分要回領先，最後以21比18先下一城。

握有1局領先優勢的「麟洋配」狀態持續升溫，在4比4後打出一波9比1攻勢擴大領先優勢，在20比10「聽牌」後，雖然出現發球失誤讓對手追回2分，但最後在對手再見挑戰失敗後，最終僅耗時34分鐘就成功奪金，也是本屆台灣在東京奧運第2金。