經過3天休息復原後，「鞍馬王子」李智凱將在台灣時間1日傍晚5點41分展開金牌爭奪戰，以李智凱本身實力和資格賽表現，很有機會為中華隊再添1面金牌，不過，李智凱在全能賽鞍馬項目2度落馬，而且還造成手肘擦傷破皮，明日能夠發揮幾成功力就值得觀察了。

李智凱憑藉著在鞍馬項目拿手的「湯瑪斯迴旋」動作堪稱世界無敵，而且難度係數早已突破6.00以上，個人資格賽得分突破15分以上，就連奪得全能賽金牌的日本好手橋本大輝都無法和李智凱相擬。

李智凱在鞍馬項目的最大敵人除了橋本大輝外，大陸兩名好手肖若騰、孫煒和俄羅斯名將納基塔都不能小覷。

台灣民眾上午9點可以起個大早來欣賞男子桌球團體賽，中華隊由林昀儒、莊智淵和陳建安聯手打克羅埃西亞，如無意外應可順利晉級，8強有可能碰到賽會第2種子德國隊，林昀儒與奧恰洛夫都是雙方頭號單打，屆時將再次對決，小林同學能否報酬呢？

女子團體賽在晚上6點半登場，鄭怡靜、陳思羽與鄭先知迎戰美國隊，過了美國這一關就會在8強賽碰到地主日本隊，日本由混雙金牌、女單銅牌伊藤美誠掛帥，中華隊想要成功闖關難度非常高。