女星王思佳身材火辣、外型美艷，加上直率敢言的大姐頭性格，讓她深受觀眾喜愛，活躍於各大節目上，然而日前她卻發現有不肖業者盜用她的照片，且對方屢勸不聽，讓她忍無可忍在IG開嗆：「我公開和這些不肖公司槓上！」

王思佳今發出多則限時動態，痛訴她的照片遭盜用置入到各類美妝、健康產品上，認為她本來就該維護自身的形象和名譽，怒嗆「不肖業者拿別人的錢去吃香喝辣」，認為年輕人不學好，只想騙人就算了，連道歉都沒誠意，霸氣撂下狠話，「姊姊我在教你做人」。

王思佳頻頻被盜圖，忍不住怒炸開嗆。(圖／翻攝自王思佳IG)

王思佳透露，她很常收到網友受騙上當的消息，讓她又氣又無力，「我在明，不肖業者在暗」，希望大家看到她出現在可疑的廣告中，可以第一時間向她反應、求證，「真的有錢人低調到不行，一直跟你分享賺錢的方式的，絕對有問題」，希望網友別再誤信。

王思佳也建議不肖業者，做人要有良心，「想到肖像不知被拿去用了多久，騙了多少人，我就想抽死這些盜圖的業者」，也提到其實她的團隊很擔心她的人身安全，但她堅持要澄清此事，「我就是討厭詐騙！」呼籲賺黑心錢會有報應。