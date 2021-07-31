《衛報》30日報導，南韓神射手秦鍾午痛批國際奧委會，不但容許伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)的成員參與10公尺空氣手槍比賽，最後還讓其拿下金牌。他強調，「怎麼可以讓恐怖分子拿下第一名，這是最荒謬可笑的事情」。秦鍾午所指的是代表伊朗出戰的福羅吉(Javad Foroughi)。

曾在6屆奧運會中拿下獎牌的秦繼續表示，有鑑於福羅吉是IRGC成員，容許其在東奧上參加比賽根本荒謬。IRGC於2019年被美國列入恐怖組織。人權團體「為納維德而團結」也呼籲國際奧委會立刻進行調查，並警告如果國際奧委會不作為，就是助長恐怖主義與危害人類的共同正犯。

該組織在聲明中指出，頒發奧運金牌給羅福吉不僅是伊朗體育界的災難，也是國際社會的災難，特別重創國際奧委會的聲譽。41歲的羅福吉是恐怖組織的長期且正式成員。

聲明還強調，IRGC有著暴力與殺害伊朗人及抗議者的歷史，甚至還有敘利亞、伊拉克與黎巴嫩的無辜民眾遭害。它已被美國列為外國恐怖組織。國際奧會應立即展開調查，並在結果出爐前暫停頒給獎牌。

對此，羅福吉則辯稱自己在2013年至2015年期間，在敘利亞擔任醫療人員；不過，他在受獎時卻行軍禮，格外引人注目。在賽前的訪問中，他自陳第一次用手槍射擊是他還在當護士時，在醫院樓下的大廳中。在此前從未看過手槍；不過經過教學後，他就能在10次射擊中取得85分。

伊朗媒體「Javan」也盛讚羅福吉，「這枚意外的金牌……由衛隊護理師贏得，他也同時是健康與聖地的捍衛者」。