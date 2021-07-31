戴資穎31日在東京奧運羽球女單四強賽、直落二擊敗印度女將辛度，父親戴楠凱（左二）看到精采好球難掩興奮。（高市運動發展局提供／袁庭堯高雄傳真）

戴資穎31日在東京奧運羽球女單四強賽、直落二擊敗印度女將辛度，父親戴楠凱興奮直言「這是一場精采的好球！」。戴爸表示，辛度掌握制空權，但小戴懂得調整打法、靈活取勝。明天對上老對手大陸女將陳雨菲，戴爸說鹿死誰手「打了就知輸贏！」。

「對方高，我們的手法就一定要變化」戴爸強調，小戴和辛度兩人都常在國際賽交手，一定都會為了對方調整打法反制。辛度身材高大，仗著制空、下壓的打法讓小戴吃足苦頭，但小戴在第一局後段隨即變化打法，把戰場拉回網前，有機會就直攻邊界，雖然有出界風險，就是要拚個你死我活。

戴爸表示，每一場都是資穎人生的過程，從小就常常提醒小戴，不要讓失誤影響表現，不論輸贏，打球就是「一分一分來」。戴爸強調，就算看到小戴贏球，也不會打電話給她、怕打擾她，只希望她專心備戰、訓練，準備明天的金牌戰。

戴楠凱替戴資穎加油。（袁庭堯攝）

戴爸認為，小戴對球場環境熟悉後，表現漸入佳境，手感越來越細膩。對於明日金牌之爭、即將對上大陸好手陳雨菲，戴爸表示，兩人早已是老對手，「打了就知輸贏！」。戴爸也承諾，若小戴拿金牌，他就要大跳藝人陳漢典的加油動作。