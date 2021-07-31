資深男藝人康康（康晋榮）今年54歲，在年初他在命理節目透露去年身體出狀況，就醫才發現差點中風，因此減少出現螢光幕前，專心調養身體；最近他在臉書報告身體近況，因為沒適當補充水分，腎結石卡在輸尿管讓他痛到輾轉難眠，就醫治療才好轉，他也無奈吐心聲「健康最重要」，並祈禱疫情趕快過去。

康康出道多年，以幽默搞笑的主持風格，受到許多觀眾喜愛，但54歲的他身體狀況不如以往，年初在節目時聊自己差點中風的險況；他說2020年某天起床，發現肩頸異常緊繃，還出現頭暈目眩的情形，走路就想嘔吐，就醫檢查後才知道，血管阻塞42%，醫師表示「50%就會中風了」。

因為健康狀況走下坡，康康在醫師建議下，每天花時間運動、曬太陽和充足睡眠，但還沒恢復健康，頭髮就先因為壓力一夕變白；今（31）日康康在臉書更新近況，沒想到因為運動沒補充水分，腎結石卡在輸尿管，讓他痛到整晚睡不著，急忙就醫打針才緩解。

不過，屋漏偏逢連夜雨，康康就醫後發現車子被拖走，害他覺得自己運氣不太好，所幸身邊還有愛妻張家霈陪伴，讓他才沒那麼絕望；在身體尚未完全恢復的狀況，康康也體悟到，「什麼都是假的，身體健康最重要」，也希望疫情趕快離開，喊話大家一起加油。