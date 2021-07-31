韓國超人氣推理綜藝節目《第六感第2季》最新一集邀請到美聲女神級偶像團體MAMAMOO成員玟星、頌樂成為最新一集的特別來賓，同時也是該節目自第一季開播至今14集以來的第一組女性來賓，最終展現機智一同選出假的餐廳。MAMAMOO除了多才多藝之外也很有綜藝感，這次遇到在《第六感》系列中的定番選擇題「無人島」時，玟星選擇李相燁的理由在於「怕劉在錫太過嘮叨」，沒想到卻被Jessi秒吐槽「那是因爲你不知道相燁哥更嘮叨！」笑翻眾人。此外，Jessi繼在本季第四集中大方向李相燁告白並談論生育計畫之後，不僅持續時不時在節目中公開示愛，在最新一集中更為了維護李相燁而與頌樂槓上。

最能欣賞到國民大神劉在錫頻頻上演崩潰秀的推理綜藝節目《第六感2》，在第2季除了「失控四姐妹」吳娜拉、全昭旻、Jessi、美珠繼續各種逼瘋主持人爆笑連連之外，製作單位每集投入大量成本、精心打造的假選項也不斷令觀眾吃驚，節目收視因此節節升高。在最新推出的第6集中，更是邀請到了MAMAMOO成員玟星、頌樂出任特別來賓，同時也是該節目自第一季開播至今14集以來的第一組女性來賓，豐富有趣的內容加上超強卡司陣容也讓節目收視率再創新高來到3.435％，攻上同時段所有節目的冠軍寶座。

很有綜藝感的MAMAMOO這次在《第六感2》一登場不久，就被全昭旻問到「如果今天你只能在劉在錫和李相燁兩人當中，選擇其一在無人島上生活的話你會選誰」，玟星毫不猶豫就選擇了李相燁，讓李相燁樂不可支，吳娜拉也立即附和地說「這麼有魅力的男人怎麼大家都按兵不動」，身旁的Jessi一聽馬上抗議「姐妳幹嘛覬覦我的男人」，玟星接著解釋理由在於「感覺劉在錫會很嘮叨」，沒想到卻被Jessi秒吐槽「那是因爲你不知道相燁哥更嘮叨！」，節目定番的問答題一出隨即引爆成員不同笑點笑翻眾人。不僅如此，隨後在進行爭奪提示的小遊戲「類型四行詩」時，玟星、頌樂雖然分屬不同隊伍，但都能迅速進入狀況完美接力造句，甚至連最容易歪樓的「19禁」題材都配合得天衣無縫，玟星毫無偶包大膽說出「拉下你的衣服」，「MAMAMOO ＋ 失控四姐妹」的歪樓創意也讓劉在錫更加崩潰。

《第六感2》為了不讓劉大神被「失控四姐妹」逼瘋，特別找來演員李相燁加入主持群，Jessi在第四集中大方向李相燁告白並談論生育計畫，之後還時不時就在節目中公開示愛，兩人是否會自此發展出感情線也成為了觀眾們關注的焦點之一。在最新第六集中，MAMAMOO頌樂和李相燁之間為了討論餐廳究竟是真是假展開了小小的推理攻防，頌樂認為蔥絲不像是餐廳自製的，李則反駁蔥絲自製不難餐廳無須買現成的來用，頌樂反問「所以你很會做蔥絲囉？」卻意外引爆Jessi挺身護愛「笑」果十足。《第六感第2季》，每週六上午就在friDay影音上架更新。