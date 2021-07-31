進口新冠疫苗供貨吃緊，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，第五輪疫苗接種，手上有什麼疫苗就打，外傳已獲EUA的國產疫苗高端將接棒，8月底前可供貨100萬劑；對此，高端疫苗今回應，疫苗陸續生產中，將依照疾管署簽訂合約的交貨期程交貨。

至於高端的交貨期程，8月底是否與可供貨100萬劑國產疫苗？高端回應，細節不方便透露，一切依照指揮中心的公布為準。