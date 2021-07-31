國產疫苗8月底供貨100萬劑？ 高端回應了 20:242021/07/31 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高端疫苗。（圖／翻攝自高端疫苗臉書專頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 進口新冠疫苗供貨吃緊，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，第五輪疫苗接種，手上有什麼疫苗就打，外傳已獲EUA的國產疫苗高端將接棒，8月底前可供貨100萬劑；對此，高端疫苗今回應，疫苗陸續生產中，將依照疾管署簽訂合約的交貨期程交貨。 至於高端的交貨期程，8月底是否與可供貨100萬劑國產疫苗？高端回應，細節不方便透露，一切依照指揮中心的公布為準。 第五輪可能打高端？ 陳時中表態：貨夠才會開放 疫苗吃緊第五輪高端上場？陳時中1句話洩端倪 #國產疫苗 #8月底 #供貨 #100萬 #高端 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外國疫苗供貨吃緊、高端進場救援？網酸：都照民進黨的劇本演 08:002021/07/31 政治 外國為何疫苗多到能捐台灣？他嗅出「恐怖節奏」 數千網友嚇傻 10:142021/07/31 政治 譚再利快評》何不捐贈高端疫苗給Covax 11:452021/07/31 快評 民眾等不到疫苗 國民黨轟政府沒良心 04:102021/07/31 焦點要聞 時論廣場》草菅人命莫過如此（林享能） 18:042021/07/31 時論廣場 打疫苗也擋不住Delta！美國單日增15萬例 陳時中驚：我以為看錯 19:302021/07/31 生活 媒體的良心不見了 04:102021/07/31 時論廣場 莫德納證實供貨延遲 兩大原因曝光 10:332021/07/31 國際 及時雨！立陶宛捐2萬劑AZ疫苗 今抵桃園機場 11:212021/07/31 生活 欣欣百貨求變 設軍服提領處 04:102021/07/31 財經要聞 8月兩好兩壞 下旬蓄勢拚萬八 04:102021/07/31 財經要聞 財經熱門新聞 陽明、萬海、長榮又掛掉 謝金河4字爆最大兇手 - 財經 國產疫苗8月底供貨100萬劑？ 高端回應了 - 財經 半導體產能吃緊燒到何時？晶圓大哥、二哥洩答案 - 財經 航運股翻船 7月寫七大紀錄 - 財經要聞 - 工商時報 航運炒太兇爆多殺多 台股拉回千點整理 老謝揭下個起漲區 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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