中央氣象局發布10縣市豪大雨特報，今晚至明（8月1日）台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，雲林、嘉義、宜蘭、澎湖地區及南投、台東山區有局部大雨發生的機率。(氣象局提供)

氣象局發布11縣市豪大雨特報，今晚至明（8月1日）台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨。(氣象局)

（21：45更新）受到西南氣流影響，易有短延時強降雨，今（31日）南部地區有日北市、新北市及花蓮縣已有豪雨發生，中央氣象局晚上發布11縣市豪大雨特報，今晚至明（8月1日）台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，台中以南、南投、澎湖地區及台東山區有局部大雨發生的機率。請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

氣象局表示，受到西南氣流及低壓帶影響，今日17時啟動大規模劇烈豪雨作業，今晚至明天氣不穩定，中南部地區雨勢將持續，易出現陣雨或雷雨，尤其南部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區也會不定時出現短暫降雨，午後北部地區及其他山區也有局部大雨或豪雨發生的機率。

根據氣象局資料，南高屏3縣市持續為豪雨特報範圍、日累積雨量最高，其中高雄多處測站日累積雨量已超過200毫米。氣象局表示，在大規模豪雨作業期間，今晚8時-10時，除南部地區大雨外，中南部雨勢有變多趨勢，其他地方也有零星雨勢；邁入深夜後，中南部雨勢還會加劇，預估到明天上半天之前，降雨都非常顯著。

受到西南氣流及低壓帶影響，氣象局今日17時啟動大規模劇烈豪雨作業，今晚至明中南部地區雨勢將持續，易出現陣雨或雷雨，南部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。(氣象局提供)

氣象粉專「天氣風險」今也發文提醒，西南氣流所帶來的劇烈雨勢預計連下3天，一直到下周一（2日），是這波西南氣流影響的高峰期。「天氣風險」觀測衛星雲圖與閃電監測圖，已有旺盛的雷雨胞發展，而西南氣流就像一條水管，將雷雨胞源源不絕的灌入南台灣，提醒民眾期間須嚴防致災性豪雨，外出需攜帶雨具、聽到雷聲請入室內。

在西南氣流影響期間，氣象局提醒，中南部地區注意豪雨，南部地區注意有豪雨等級以上降雨出現，北部注意午後大雷雨；連續降雨，山區留意有坍方、落石，強降雨意造成淹積水、視線不佳，用路須注意安全。