球后戴資穎昨（30日）對戰泰國選手依瑟儂（Ratchanok Intanon），最後以2:1贏得實力堅強的勁敵，今（31日）再度贏球直落2勝，擊敗印度好手辛德胡（P.V.Sindhu）期盼能為台灣拿下1面奧運金牌。藝人小S希望為我國奧運選手慶祝，再度引起網友們的關注。

小s昨（30日）在社群上分享，觀看球后戴資穎的球賽：「我看到胃痛！戴資穎你實在太強了！」戴資穎大方回應：「謝謝小S姐。」小s回應了球后戴資穎：「謝謝妳這麼努力！我一定會幫大家加油！」許多網友在底下留言：「s姐快約小戴去妳家吃飯」。

戴資穎與泰國選手依瑟儂，在東京奧運前，生涯已對戰交手29場，兩人的羽球實力勢均力敵，彷彿是在爭一場鸁金牌之戰，讓許多台灣民眾在觀賽中，跟著比賽的節奏相當緊張，因此許多台灣人沒有辦法安心用餐，最後戴資穎逆轉贏球，擊敗泰國選手依瑟儂打贏這場硬仗，讓台灣民眾看得熱血沸騰。

小S在社群IG向選手們喊話。（圖/小S IG)

許多網友熱烈討論觀賽後心得：「晚餐都吃不下了！緊張到心臟無力」、「大家看完不是胃不好就是心臟不好」、「心臟快跳出來！」、「昨天心臟痛今天換胃痛」、「叫源禧都約一約去吃飯啦！」、「這場太精彩絕倫了，都不敢看了」、「 兩位根本奪金戰！」。