東京奧運賽事如火如荼進行中，目前台灣總計奪下1金2銀3銅，今(31)日鴻海集團創辦人郭台銘提議，奧運選手奪金牌，政府應該要給予1億元獎勵，如果打破世界紀錄再加碼1億元，雖然是鼓勵選手表現，然而知名體育主播田鴻魁卻指出，「奪牌不應該是體育比賽的終極目的」。

郭台銘表示，台灣選手在奧運的表現應該得到更大的鼓勵，他們奪牌、破紀錄的意義都大於運動，因此提議政府應該大規麼提高奧運得牌的獎金，「金牌1億元、銀牌8千萬元、銅牌5千萬元、第4名2千萬元；若能打破奧運或世界記錄，再加碼1億元」。

對此，田鴻魁坦言，「我蠻意外郭董會提出這樣的建議。」他認為能站上奧運舞台就已經是頂尖，「把所有資源丟給奪牌選手可能不能解決循金字塔而上的體育發展面向上的問題」，他同意體育等於國立，但不該用高額獎金贊助奪牌選手的方式來振興體育。

田鴻魁透露，「奪牌不應該是體育比賽的終極目的，雖然我們對於這幾天台灣選手的表現都非常感動，也感佩他們的付出，但唯有我們真心熱愛運動，參與運動，才能全面提升台灣在世界舞台的競爭力」，也感謝郭台銘的關注和支援，希望台灣體育可以越來越好。