隨著傳染力更強的Delta變種病毒快速擴散，導致美國過去數周確診人數再度暴增，迪士尼與沃爾瑪兩大指標企業因此在上周五（7月30日）宣布，要求旗下員工必須接種疫苗。

美國疾病管制與預防中心（CDC）過去一周修正防疫指引，建議包括已完成接種疫苗者在內的所有民眾，應在室內重新戴上口罩，這主要來自於上周五發布一份報告指出，根據它對麻薩諸塞州爆發的469例群聚感染中，有四分之三是已接種兩劑輝瑞、莫德納或是單劑嬌生疫苗，凸顯Delta變種病毒的高傳染力。

報告還發現，無論是未接種或是已完全接種疫苗的感染者，鼻腔內攜帶的病毒量都無太大差別，而且後者還有傳染他人的可能性，因此建議不管有無接種疫苗，都應該在室內戴上口罩，以防病毒快速擴散。CDC警告，Delta變種病毒更容易突破疫苗保護，而且傳染力之強堪稱水痘。不過CDC也強調，完成接種疫苗有其重要性，主要它在預防重症、住院與死亡依舊具有效力。

鑒於Delta病毒來勢兇猛、在美造成疫情反彈，兩大美國企業迪士尼與沃爾瑪已在上周五要求員工必須接種疫苗。

迪士尼在官網上發布聲明指出，包含支領月薪與非工會員工都必須60天內完成疫苗接種。此外居家辦公員工在重返工作崗位前必須提交疫苗接種證明。

此外美國零售龍頭沃爾瑪在一份備忘錄則要求企業與管理階層員工必須在10月4日前接種疫苗。雖然針對在倉儲與門市工作的員工並無強制施打，不過它藉由提供150美元獎勵，鼓勵後者接種疫苗。