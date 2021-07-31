台灣羽球天后戴資穎今(31)在東京奧運4強賽中，再度讓全台灣粉絲看了一場精采好球，以直落二拍下印度一姐辛度，闖進金牌賽。戴資穎魅力連藝人洪都拉斯也瘋狂，看偶像比賽緊張到膽汁都快出來，稍早更在臉書分享戴資穎對上辛度的賽事照，分析戴資穎勝出原因。

戴資穎今日擊敗印度好手辛度，以直落二成績無懸念地殺入金牌戰，而洪都拉斯更在臉書分享賽事照，好奇問大家是否看出當中蹊蹺？他說：「小戴好整以暇，辛德胡(辛度)的就辛苦了一點。」網友也留言回應，辛度人高馬大有時候也是挺費事的。

戴資穎在賽前與男星陳漢典合拍廣告，陳漢典在廣告中穿著女啦啦隊服，為戴資穎加油的台詞超洗腦，「戴資穎、戴資穎、第一名！」被封為台灣最強啦啦隊長的陳漢典，稍早也在社群網站狂賀戴資穎贏下4強戰，「恭喜小戴！大家一起繼續加油。」

陳漢典今天一大早，更將臉書大頭照換成自己穿女裝啦啦隊服的照片，寫下「大家放心～我會繼續加油」，吸引大批網友留言「完整的洗腦，姪女跟小孩每天喊」、「這是唯一一部百看不膩的廣告」、「小戴金牌你可以這樣接機嗎？」、「以後小戴比賽要隨身攜帶你才對」、「這就是泰國選手爆哭原因」。