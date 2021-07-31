美國司法部30日硬起來，指示財政部須向眾議院的歲計委員會提交前總統川普的報稅資料。
美國司法部30日公布長達39頁的意見書，認為財政部必須遵守眾議院歲計委員會的要求，向委員會提供川普的納稅申報資料，稱委員會有充分理由提出這要求。顯示美國改朝換代後，司法部也跟著大轉彎。
川普在位期間，一直拒絕繳交納稅資料，司法部也替其護航，在2019年駁回委員會的要求，指國稅局無須提供相關文件。
自尼克森總統以降，所有在位總統都會公開稅務資料，川普是唯一例外。甚至被紐約時報披露，川普在2017年報稅時，僅繳了750美元，消息曝光，引發眾議（怒）。
川普的死對頭眾議院議長裴洛西歡迎司法部的決定，形容取閱川普報稅相關資料涉及國家安全，因此美國人有權知道川普牽涉的利益衝突，以及作為總統卻破壞國家安全及民主的真相。
此外，眾議院同日也公開一份手稿，顯示川普去年12月27日曾向司法部高層施壓，要求司法部推翻總統大選結果。眾議院監督改革委員會指出，川普在任內最後幾天，曾打電話施壓司法部代理部長羅森以及代理副部長唐納福，要求他們宣布選舉舞弊，其他事交給他和共和黨國會議員處理。當時羅森回覆川普，指司法部不能也不會改變選舉結果。川普的回應竟是威脅要摘他們的烏紗帽。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。