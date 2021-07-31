根據氣象預報顯示，西南氣流今明兩天對台南影響最劇烈，入夜後，受西南氣流逐漸增強，1日凌晨起須留意短時強降雨致災，台南市政府今晚9點調升應變中心提升為二級一階開設。

水利局表示，應變中心由災害防救辦公室、消防局、警察局、民政局、水利局、工務局、環境保護局、新聞及國際關係處等單位進駐執行任務，為市民安全把關。

黃偉哲指示，市府嚴加戒備、提高戒備層級，也籲請市民朋友隨時注意氣象情資，多加利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時了解水情狀況，提早防災避災。