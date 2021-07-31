谷歌兩位共同創辦人暨母公司Alphabet的大股東布林（Sergey Brin）與佩吉（Larry Page），自5月以來大賣持股，合計套現逾10億美元。

30日美股收盤，Alphabet股價下跌0.77％，報2694.53美元。

根據呈交美國證交會（SEC）的文件顯示，自5月起，布林與佩吉合計出售價值超過10.7億美元的Alphabet A股與C股。布林出脫逾6.1億美元持股，佩吉出售的股權超過4.62億美元。

兩位創辦人皆依據先前提交的計畫售股，兩人前一次賣股是在2017年。2017年迄今，公司股價暴漲近三倍。

Alphabet股票近來漲勢凌厲，過去一年來股價揚升81％，2021年迄今累計大漲逾50％，表現遠遠超越那斯達克指數，並打敗亞馬遜和蘋果等眾家科技巨頭。

Alphabet 7月27日公布亮眼的業績，拜廣告收入躥揚所賜，第二季營收與獲利雙雙創下新高紀錄，帶動股價勁揚。

佩吉2019年卸下Alphabet執行長職務，交棒給谷歌執行長皮查（Sundar Pichai），布林也從Alphabet總裁位置退下。佩吉與布林在1998年共同創辦谷歌，兩人掌理公司21年後決定退居幕後。

佩吉與布林雖卸下Alphabet要職，但仍是董事會成員，並持有公司多數股權，手中握有Alphabet過半的投票權。

兩位億萬富豪退下Alphabet管理職後便相當低調，但布林日前造訪谷歌在紐約的首家實體零售門市。

谷歌6月中開設了首間實體門市「The Google Store Chelsea」，店址位在曼哈頓雀兒喜，由谷歌部分紐約辦公室改造而成。實體門市提供沉浸式體驗，讓用戶體驗實體產品與軟體服務。