陳漢典跟戴資穎合拍廣告而變熟識。 （摘自陳漢典臉書）

陳漢典在廣告中反串女啦啦隊隊長暴紅。（經紀人提供）

「世界球后」戴資穎被視為東京奧運羽球女單奪金大熱門，近日她與陳漢典的外送平台廣告頻繁出現，陳漢典反串啦啦隊女隊長，在廣告中不斷高喊：「戴資穎、戴資穎，第一名，戴資穎、戴資穎，我愛你，資穎資穎資穎！」成為洗腦口號。陳漢典今天也替戴資穎打氣：「小戴妳是最棒的，愛妳唷！」戴資穎果然不負眾望直落2打爆辛度，明天準備拼生涯奧運金牌！

陳漢典與戴資穎的廣告暴紅，他今天將臉書換上啦啦隊女裝造型頭貼，替戴資穎爭決賽門票集氣，寫上「大家放心，我會繼續加油」，目前已有5.1萬人按讚，成為全台最強啦啦隊長。很多網友敲碗戴資穎凱旋歸國當天，陳漢典應穿啦啦隊服去接機，他笑說：「先不要啦，因為我真的很怕被抓走。」

他表示常傳訊息給戴資穎，最常對她說的一句話，就是廣告中戴資穎的台詞「放輕鬆。」希望她好好享受比賽。他也笑說如果戴資穎奪金的話，會準備自己啦啦隊隊長的人形立牌送給她，希望她到世界各地征戰時能夠帶在身邊。

而「憲哥」吳宗憲看到這陳漢典與戴資穎這隻廣告時，覺得「很可愛」，也說「如果戴資穎拿金牌回來，我就約陳漢典跟Lulu請她吃飯。」至於要吃什麼？憲哥回：「看她喜歡吃什麼囉！」

小S則在臉書揪戴資穎跟「兒子」洪禧源等奧運選手到她的帝寶豪宅吃飯，意外釣出球后本尊留言「謝謝小S姊」。小S表示將會準備鮭魚蒸飯、滷豬腳，雞湯還有三杯雞跟滑蛋蝦仁、蛤蜊絲湯等大餐宴客。