世界衛生組織秘書長譚德塞表示，過去一周全球新增新冠確診病例近400萬例，按照目前趨勢，預計未來兩周全球累計確診病例將破兩億。

譚德塞30日在日內瓦舉行的例行記者會說，過去四周，在世衛組織劃分的全球六個區域中，有五個區域新增確診病例數增加了80％；同一時期，非洲地區的新增死亡病例數上升了80％。

譚德塞表示，確診病例數和死亡病例數快速上升，在很大程度上是由高傳染性的德爾塔變種病毒引起的。目前，全球132個國家和地區都有通報Delta變種病毒感染病例。此外，人口流動增加、防疫措施前後不一，以及疫苗分配不平衡也是導致疫情加劇的原因。

譚德塞說，世衛組織的目標仍是在今年9月前為每個國家至少10％的人口接種疫苗，在今年年底前該接種率至少達到40％，在明年年中前達到至少70％。世衛組織數據顯示，截至目前，只有略過半數國家的冠病疫苗接種率達到10％，不到四分之一國家的接種率達到40％，僅有三個國家的接種率達到70％。與此同時，非洲大陸已接種的冠病疫苗量不到全球已接種總量的2％，非洲人口中僅有1.5％完成接種。