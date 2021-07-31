航運族群近期遭逢重挫，貨櫃三雄反彈行情轉瞬即逝，30日再度遭到血洗，專家指出，如果多頭回檔時跌破月線，在月線底下出現紅K棒反彈，這時候就不宜進場，因為這個月虧損的人會解套，屆時將湧現很多賣壓。

全球運價持續走高，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）資料顯示，最新一周綜合指數達4196.24點，續創歷史新高，主要航線也全面上漲，美東線漲破1萬美元，達10067美元，美西線漲2.4%，達5518美元；地中海線漲0.4%，達6991美元；歐洲線漲3.7%，達7395美元。

儘管運價不停上漲，但貨櫃三雄股價卻沒有跟進，從7月初開始賣壓不斷湧進，長榮、陽明股價腰斬，萬海跌幅逾30%，經歷近一整個月的下跌，28日股價回溫後，翌日三雄強彈齊攻漲停，未料反彈行情一瞬即逝，隔日賣壓再度湧現，萬海、陽明被打入跌停作收，長榮跌逾8%。

法人指出，若是多頭回檔時，跌破月線，這時一旦出現紅K棒反彈不宜進場，主要是在月線上有壓力，代表著這個月買進的人大多都賠錢，雖然買進時是紅K，但賠錢的人可能就會趁這時解套，屆時將會湧現許多賣壓；而若是在跌破月線反彈時買進，倘若月線出現黑K棒，月線變盤線下跌，這時趕快出場就不會有很大的虧損。

國泰證期資深經理蔡明翰指出，航運族群的部分利多已經反映，投資人不應過度追求其亮眼的基本面上，應該注意其成交比重，其指標股不管大跌或大漲都挾帶大量，若是連2日成交比重低於3成，代表即是人氣退潮訊號。