女星林孟潔是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，有甜美外貌和空靈氣質，人氣相當高，在去年9月加入《全明星運動會》當藍隊經理，更被封為「最美經理」；過去多以可愛的妹妹頭瀏海為主要造型，最近罕見曬出露額頭照，換另一種風格的美，讓不少網友超心動直呼「看起來長大了」。

林孟潔過去曾是展場Show Girl，靠著魅力十足的電眼和甜美外貌，迅速累積高人氣，原本要以女團出道，直到2018年加入Lamigirls（Rakuten Girls前身），因為患有耳石脫落症，不能做甩頭相關動作，卻積極為球員應援的模樣，成功圈粉無數，又在2020年成為《全明星運動會》藍隊經理，知名度大增。

一直以來林孟潔多半以可愛形象示人，髮型多半都會有瀏海，今（31）日她在IG曬出一系列露額頭自拍美照，微卷長髮披肩，對著鏡頭露出無辜可愛的模樣，不遮住額頭也讓她忍不住自誇，「突然變成熟的感覺」；「Rakuten Girls」副隊長小鹿（楚知嫣）也跳出來留言大讚她「長大了」，林孟潔則大方自嘲「一種小孩硬要當大人的感覺」。

驚喜展現不同風格的林孟潔，再度讓網友看了臉紅心跳，紛紛誇讚，「感覺變更嫩，孟潔真的逆齡成長」、「我也喜歡這樣」、「怎樣都美耶」、「哇，孟潔露額頭耶」、「仙女好美」、「長大了呢」、「沒瀏海就是正」、「不一樣的孟潔」、「可可愛可性感」。