由王齊麟、李洋組成的台灣羽球男雙「麟洋配」，直落二擊敗大陸選手，奪下東京奧運該項目金牌，為台灣拿下第二面金牌，就有粉專貼出王齊麟、李洋的受訪畫面，當時王齊麟透露，他生日和周杰倫同一天，李洋則和昆凌同天，被網友笑虧根本是「羽球界夫妻檔」。

將迎戰大陸選手搶金，王齊麟一早就在臉書發文喊話，「睡一覺起來確定我不是在做夢了！從來沒有想過奧運男雙的最後一天賽事，我們還能站在場上」，果不其然傳來捷報，和搭擋李洋奪下台灣第二面金牌，讓全民熱血沸騰。

對此，粉專「詹姆士的訐譙時間」也曬出一張截圖，表示「是真愛，祝福這一對真愛彼此的人生伴侶，在奧運穿金戴銀」，只見「麟洋配」日前受訪，當時王齊麟透露，他和李洋的生日，正好就是周杰倫和昆凌的生日，讓不少網友都笑翻。

許多網友都忍不住直呼，「太好了！我不孤單，老是覺得他們同框的畫面有點意思」、「不在一起都浪費老天的安排了」、「支持原地結婚」、「好啦，快點拿金牌來閃瞎我，謝謝」，然而其實王齊麟和李洋都早已名草有主，恐怕會讓大批粉絲心碎。