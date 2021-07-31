針對各縣市已預約好接種疫苗第二劑者，需重新再預約，行政院前院長張善政、南投縣前縣長彭百顯、世新大學副教授吳統雄今向蔡英文總統、衛福部長陳時中等人發出公開信，批評政府讓已預約第二劑疫苗者重新預約，失信於民，建議把已預約的紀錄移轉到新系統即可，若政府無能力移轉，民間願意給予協助。

張善政、彭百顯、吳統雄等三人聲明指出，各縣市已預約好接種疫苗第二劑者，政府宣稱將全部廢棄承諾，人民必須重新再預約，一定造成民怨，不論其後果是敢怒不敢言，或是激發明顯衝突，均違背「法不得溯及既往」的原則，遺害不僅本案，更是會增強施政無規畫、動輒失信於民的社會認知。

吳統雄接受本報採訪表示，原本聽說有新的疫苗預約平台，以為已經預約好第二劑者，不用重新到新平台預約，經過友人提醒後到原本預約平台確認，卻發現原本預約被取消才恍然大悟，因此透過公開聲明向政府提出呼籲。

聲明稿指出，現在許多已預約第二劑的是65歲以上退休老人，當初是經由里長通知與預約，存在無法隨便轉變的事實障礙。

聲明稿表示，此案可簡單解決，只要將各縣市已預約的紀錄，移轉進新系統即可，但衛福部對此建議卻稱要等到「8月中後研議」，到底是什麼原因還要拖那麼久，如果是技術問題，民間願意給予協助。

另外，對於中央強制變更疫苗平台系統，吳統雄質疑背後有陰謀論，因為更換新平台後，民眾若沒有主動去登記，原本僅登記願意施打莫德納或AZ，將被變成莫德納、AZ及國產疫苗都願意。

對此，行政院發言人羅秉成表示，疫苗平台相關問題，交由指揮中心統一處理及回覆。