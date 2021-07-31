慶祝羽球男子雙打王齊麟、李洋奪金，超商再度祭出優惠慶祝。7-ELEVEN線上線下推優惠同歡慶。OPEN POINT APP「行動隨時取」自7月31日晚上22：00時起至8月1日23：59分止，推出CITY CAFE大杯美式咖啡(限定10萬組)、CITY PRIMA 精品美式咖啡(限定5萬組)，同品項買2送2優惠。 (冰熱可任選，每位會員各限定購買1組)

7-ELEVEN門市自8月1日起至8月2日止限時兩天，推出CITY CAFE大杯美式、大杯拿鐵咖啡任選第二杯半價優惠(以價低者折扣，並以五捨六入計算)，

另還有可口可樂 PET600、黑松沙士PET600以及黑松FIN健康補給飲料PET580第二件10元。

Red Bull紅牛能量飲料250ml 2件89元，歡迎全民同享奪金榮耀，到7-ELEVEN就近買、安全付、安心吃，為運動員喝采。

全家便利商店自7月31日晚間22：00起至8月1日23：59分止，APP「隨買跨店取」推出酷繽沙買一送一優惠(口味任選)，讓全民一同喝采！限量20萬組，每位會員限定購買2組，兌換期限至8／31止。

同步，自8／2上午10點起「全家」APP隨買跨店取，加入店舖庫存查詢系統，民眾可由我的商品內，點選任一商品旁的「店舖庫存查詢」，開啟手機定位功能，就可查詢鄰近店舖指定商品的存貨量，想兌換預售商品的民眾不怕再撲空。

OKmart於即日起至8月2日，於OKmall雲端商城推出大杯莊園級美式及拿鐵買10杯打5折（半價），再送會員點數2020點的優惠活動，OKmart為全台民眾補充精神，繼續為每一位中華健兒加油！