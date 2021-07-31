台南東山子弟陳柏任參加2020東京奧運會男子舉重96公斤量級比賽，媽媽楊麗秋（右三）與鄉親在家看電視轉播為柏任加油。（劉秀芬攝）

台南東山子弟陳柏任參加2020東京奧運會男子舉重96公斤量級比賽，媽媽楊麗秋（右三）與鄉親在家看電視轉播為柏任加油。（劉秀芬攝）

東山區長呂煌男(左二)代台南市長黃偉哲貼上台灣之光紅榜單。(劉秀芬攝)

台南東山子弟陳柏任31日晚6點50分參加2020東京奧運會男子舉重96公斤量級比賽，媽媽楊麗秋與柏任姊姊、小外甥在家緊盯電視轉播，區長呂煌男、南勢里長楊宗穎等鄉親也到場加油，陳柏任最後抓舉、挺舉、總和全奪第5名佳績，楊麗秋說，「柏任你辛苦了，再接再厲，我愛你」。

陳柏任出場後，媽媽激動帶大家大喊加油、穩住，最後陳柏任以抓舉176公斤、挺舉205公斤、總和381公斤名列第5名，親友師長恭喜電話湧入，呂煌男也轉達東山鄉親及粉絲的祝賀。

楊麗秋說，抓舉對手都是狠腳色，她看到心臟快跳出來，但陳柏任180公斤抓舉沒過，顯露懊惱臉色。楊麗秋說，柏任上個月練習時有破180公斤，這次挑戰自己紀錄沒過，看得出來感到生氣。

楊麗秋心疼地說，柏任熱愛舉重，用掉半個生命，全年無休練習，連過年都在練習。為了站在舞台表現自我、從不喊累。比賽結束後，楊麗秋想跟柏任說，「辛苦了，媽媽以他為榮。」成績雖然重要，但身體健康平安快樂更重要。

陳柏任今年23歲，家住東山區南勢里，是台南東原國中舉重隊第一代，剛從長榮大學路上運動技術學系畢業，2019全大運會抓舉176公斤、挺舉201公斤、總和377公斤，3破全國紀錄；2019年大陸天津舉辦的世界盃舉重暨東京奧運資格賽，以抓舉175公斤、挺舉200公斤，拿下抓舉金牌與總成績銀牌。

楊麗秋說，柏任國一時原本是升學班，有天回家跟她說想學舉重，當時陳柏任個子十分瘦小，但他說，「我真的對舉重很有興趣，想把興趣當職業。」楊麗秋想說，只要孩子不要變壞就好，她也一路支持、力挺他圓夢。

「柏任是個很獨立內向的小孩，訓練很辛苦但都不會訴苦。」楊麗秋說，柏任有時比賽表現不理想，她也會鼓勵他再接再厲，她生日時他也會買蛋糕來慶生，若柏任剛好出國比賽，也會打電話祝媽媽生日快樂。

「他快樂我就快樂，平安快樂最重要。」陳媽媽說，不會給兒子太大壓力，所以前一晚與柏任通話時，有跟他說，「要穩住，加油加油，媽媽愛你」，柏任也説OK，拚看看。陳媽媽說，柏任曾說，自己知道同一量級的都是國際上重量級選手，目標前6就很高興。

前東原國中校長黃添勇說，陳柏任可以參加奧運已經可說是一個奇蹟了。東原國中舉重隊剛成立時，其中一個教練說，這批小孩子可能練不出什麼成績來，這些小孩子其中就包括陳柏任。黃添勇說，方菀靈與陳柏任都讓他感到驕傲，但方菀靈當初就十分被看好，陳柏任屬於苦練型選手，能有今天成績更讓他感動。