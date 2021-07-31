稍早在東京奧運羽球男雙金牌戰中，我國黃金搭檔李洋／王齊麟擊敗大陸組合拿下金牌，最終以21比18、21比12的漂亮比數直落二解決對手，奪下我國首面羽球奧運金牌，寫下新猷。雖然他們目前世界排名3，但要在強敵環伺的後半段比賽奪牌真的相當困難，而今天他們做到了！

這場比賽最後的結果非常有戲劇性，李洋擊出疑似界外的一球，但他本人則是非常篤定，不過對方還是提出挑戰，在播放挑戰畫面後裁判判決這球在界內，李洋也興奮倒地振臂歡呼，隨後與搭檔王齊麟擁抱並不斷秀出衣服上的徽章，就是要讓全世界知道我們來自台灣！

當然在這令人開心的結果背後仍是有不少辛酸，因為李洋和王齊麟是在2019年才正式搭檔男雙，李洋在過程中也承受了許多流言蜚語和壓力，不少人曾質疑他更換搭檔與王齊麟合作是否成為正確的選擇，但他則豁達的說：「這就是在賭人生啊！」

李洋與王齊麟合作前的搭檔是李哲輝，他們於18年攜手拿下亞運銅牌，之後李洋就轉戰土地銀行，與國中同學王齊麟開始合作，為今天這趟奪金之旅揭開序幕。他坦言當時更換搭檔承受外界許多聲音，他說：「只要一打不好，就會有人在旁邊說『你們這組合也沒多好』！」兩人之間的配合曾受到不少質疑。

其中他表示有人說：「配王齊麟有比較好嗎？你怎麼知道你們可以配得更好？」，他則笑笑回應說：「沒有人可以確定，對我來說就是賭人生、賭搭檔！」這也展現李洋非常豁達的運動家精神，雖然一路上遭受質疑，他仍然相信自己的隊友，並一路往前邁進，而這趟奪金之旅也讓他們覺得像在作夢一般。

他們在本屆奧運一路度過小組賽首戰敗北陰霾，連下2場順利在小組賽出線，晉級男雙8強，不過進入8強的對手都相當不好惹，他們也沒想到能繼續過關斬將，晉級8強後先拍落日本組合遠藤大由/渡邊勇大，昨天又在4強直落二擊敗世界排名第2印尼組合阿山(Mohammad Ahsan)/塞提阿萬(Hendra Setiawan)，真的非常不可思議！