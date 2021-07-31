因應西南氣流帶來強降雨，台南市政府晚間9點宣布明日（8／1）停班停課，所有接種站、診所暫停接種一天。
🔺東區—陳勃旭耳鼻喉科診所
🔺中西區—永川醫院、呂宗禧耳鼻喉科、李朝泰診所、湖美耳鼻喉科
🔺永康區—奇美醫院
🔺安南區—長逸小兒科診所、國立臺灣歷史博物館接種站
🔺仁德區—奇美博物館接種站
🔺善化區—聯和耳鼻喉科診所
🔺新化區—長頸鹿耳鼻喉科診所
🔺西港區—健安診所
🔺麻豆區—陳信宏小兒科診所
🔺柳營區—蔡瑞頒診所
因應西南氣流帶來強降雨，台南市政府晚間9點宣布明日（8／1）停班停課，所有接種站、診所暫停接種一天。
🔺東區—陳勃旭耳鼻喉科診所
🔺中西區—永川醫院、呂宗禧耳鼻喉科、李朝泰診所、湖美耳鼻喉科
🔺永康區—奇美醫院
🔺安南區—長逸小兒科診所、國立臺灣歷史博物館接種站
🔺仁德區—奇美博物館接種站
🔺善化區—聯和耳鼻喉科診所
🔺新化區—長頸鹿耳鼻喉科診所
🔺西港區—健安診所
🔺麻豆區—陳信宏小兒科診所
🔺柳營區—蔡瑞頒診所
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