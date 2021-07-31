女模特兒MEI MEI（謝若梅）是台灣和烏拉圭混血，擁有精緻五官和性感身材，在網拍界人氣相當火熱，2018年帶球嫁大她15歲的老公，婚後迅速生下2個兒子，3月又曝懷三胎喜訊，進度大超前；今（31）日MEI MEI老公在臉書報喜訊，戴資穎贏球晉級金牌戰，老婆也剛好平安產子，嗨喊「正式成為男三寶爸」。

MEI MEI在結婚後，好消息幾乎沒斷過，先是帶球嫁，在去年7月生下二兒子，沒想到今年3月就驚喜宣布懷第三胎喜訊，還PO出超清晰高清超音波照，男性生殖器官太明顯，讓她的老公女兒夢碎；今（31）日一早MEI MEI就透露住院待產，在晚間9點左右更新臉書動態，向粉絲報平安，已順利產子。

有趣的是，MEI MEI老公在臉書宣布她平安順產時，也和大多數民眾一樣相當關心中華健兒在奧運表現，興奮地表示，「小戴（戴資穎）贏了，我老婆生了」，更宣布今天開始正式成為男三寶爸，最後還替老婆加油，更不忘幫台灣加油。

而MEI MEI在臉書粉絲專頁分享和老公、小兒子的產後合照，更詳細記錄生產經過，感謝生產過程都很順利；MEI MEI在婚後不到3年就生三胎，也讓她忍不住說「真的拜託是最後一次」，但也無奈說，「上次也這樣說」。