「麟洋配」太神啦！中華隊羽球好手李洋、王齊麟今（31日）在男雙金牌戰上展現出色的宰制力，以直落二擊敗大陸「雙塔」組合李俊慧、劉雨辰，為台灣奪下本屆東京奧運第二面金牌。稍早在頒獎台上，李洋、王齊麟更是忍不住露出陽光笑容，開心舉起金牌合照，讓電視台主播感動直呼：「國旗歌多聽幾遍也不厭倦，這已經是第二次聽了！」

「麟洋配」在本屆奧運奪金路上，一路走來實屬不易，兩人在預賽就被分配到死亡之組，但靠著超強默契，過關斬將，擊敗印度組合費南迪與山賈亞、奪冠熱門日本隊遠藤大由與渡邊勇大、印尼隊蘇迪亞旺與亞山，一直到今日成功奪金，讓全台灣人看了都感動。

看著中華隊會旗緩緩升空、國旗歌飄揚，讓台灣人好感動。(美聯社)

東森電視台主播在播報麟洋配頒獎台實況時，更忍不住感嘆：「國旗歌多聽幾遍也不厭倦，這已經是第二次聽了！」為台灣這第二面得來不易的東奧金牌感到開心，聽到土地銀行宣布將為麟洋記功、升等及獎金獎勵時，更笑說記功不嫌多，希望廣告廠商多多來找兩人代言。

相較於台灣網友的興高彩烈，大陸網友可就不是這麼開心。雖然大陸組合李俊慧、劉雨辰已經拿下銀牌不錯成績，陸網友仍不客氣地開噴，「這場打的真難看，落後也看不出來任何鬥志，兩個人毫無交流…一起球就死…」、「闖進決賽確實是驚喜，但是決賽的過程不像是奧運決賽選手該有的態度」，無法接受雙塔組合窩囊輸球。