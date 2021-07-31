楊鎮浯縣長與鄉親在李洋老家，替「麟洋配」 加油打氣。（縣府提供）

「麟洋配」拿下金牌，頒獎現場響起國旗歌。楊鎮浯縣長也舉手致敬，分享榮耀的一刻。（縣府提供）

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」今晚在金牌戰，以直落2絕對優勢擊敗「大陸雙塔」李俊慧／劉雨辰，金門縣長楊鎮浯與李洋老家古寧頭鄉親在社區發展協會替他集氣加油，現場歡呼聲嗨爆濱海聚落。縣府將發給472萬5000元獎勵金，金酒公司也決定發行16年酒基(李洋球齡16年)奧運金牌雙打高端紀念酒。

楊鎮浯日前在李洋闖進4強時，即祝福李洋與搭檔王齊麟再接再厲「拿金牌回來配高粱」，一路集氣替「麟洋配」加油打氣的鄉親開心表示，近年來屢次在國際大賽拿到金牌獎的金門高粱酒，搭配「打冠軍，拿金牌」的家鄉子弟李洋出一款「金牌紀念酒」，可以讓海內外金門鄉親分享國際體壇的最高榮耀。

金門今晚電視開機率超高，家家戶戶都收看直播金牌大戰，鄉親看到「麟洋配」快攻猛打，以大幅比分優勢拍落「大陸雙塔」，「太爽了!」、「有夠讚!」歡呼此起彼落，李洋古寧頭老家更燃放長串鞭炮，熱鬧滾滾!

麟洋配拿下金牌，金門鄉親嗨爆了！（縣府提供）

李洋的伯父李開陣談侄子拿到奧運金牌，十分開心！

全程觀戰的楊鎮浯縣長宣布，金酒將配合推出贊助行銷案，包括1.兩萬盒李洋、王齊麟聯名紀念版陳高給全縣民抽籤認購。2.分別贈送10箱聯名紀念版陳高給李洋、王齊麟。3.灌製25000打李洋、王齊麟版優質酒。部份營業額會捐出給李洋及金門相關運動基金。4.發行16年酒基(李洋球齡16年)奧運金牌雙打高端紀念酒。5.明年開始金酒贊助李洋案由目前一年150萬元提高為200萬元。

楊鎮浯並表示，依據金門縣「體育績優獎勵實施要點」及「績優運動選手訓練補助金發給要點」李洋獲奧運金牌可得到獎金及補助金為總額472萬5000元（獎勵金225萬＋國手獎金7萬5000元＋訓練補助金240萬）。

金門縣籍過去參與奧運共有3位選手，分別為參與1996年亞特蘭大奧運馬拉松項目-台灣馬拉松紀錄保持人許績勝老師(成績為2：23：04，獲第57名)、2008年北京奧運跆拳道57公斤組項目-蘇麗文選手(成績為殿軍)及2016年里約奧運馬拉松項目-何盡平選手(成績為2：26.00獲第99名）。