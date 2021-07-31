「日本放送協會」（NHK）7月31日報導，東京奧運大會組織委員會確認，有奧運關係人士偷偷跑出選手村，在東京都內觀光，已遭沒收參加資格證；雖然官方並未提及當事者的身分，但「NTV NEWS24」透露，受罰的是2名才剛拿下柔道銀牌的喬治亞選手。

NHK報導，東奧大會組織委員會7月31日宣布，有奧運關係人士違反新冠肺炎（COVID-19）防疫規定，偷偷跑出選手村，前往觀光景點遊玩，在經過相關單位討論後，已決定沒收當事者的參加資格證，是東奧舉行至今首度祭出此類處罰，強調這種事情絕對不會被允許。

雖然大會組織委員會拒絕回答當事者的確實身分，不過「NTV NEWS24」報導，遭沒收參加資格證的有2人，為喬治亞的男子柔道選手馬爾格韋拉什維利（Vazha Margvelashvili）和沙夫達圖阿什維利（Lasha Shavdatuashvili）；前者在7月25日的男子66公斤級決賽中輸給日本阿部一二三，後者在7月26日的男子73公斤級決賽中輸給日本大野將平，兩人皆收獲銀牌。

《每日新聞》則指出，兩人7月27日與朋友們搭乘計程車，跑到東京鐵塔附近觀光，同行的女性還拿出自拍棒拍照。可能是因為自己的賽程已結束，而喬治亞又不會出席7月31日的柔道混合團體賽，才因此「放飛自我」。

「NTV NEWS24」表示，若此事發生於比賽進行前，主辦單位還能沒收兩人獲得的銀牌，但在賽程已經結束之下，就算禁止選手進入賽場或選手村等設施，也已難以構成有效的嚇阻作用。